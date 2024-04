Una delegació del Consell General viatja a la sessió de primavera del CE

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una delegació del Consell General forma part avui i fins divendres de la sessió plenària de primavera a Estrasburg de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), la qual està representada per Berna Coma, presidenta, Cerni Escalé, membre titular, i Susanna Vela, membre suplent. El debat a Estrasburg gira entorn la sol·licitud d’adhesió de Kosovo i la reconstrucció d’Ucraïna. Per una banda, tot i que el Principat el reconegui com a independent, Kosovo compta amb un reconeixement internacional limitat. Per altra banda, l’APCE debatrà si utilitzar els actius de la Federació Russa congelats per ajudar a l’exrepública soviètica.