Cultura impulsa un ajut per a la internacionalització de músics

Un "ajut per acompanyar una carrera". D'aquesta manera ha definit el cap d'àrea d'Acció Cultural, Joan-Marc Joval, la nova ajuda que el ministeri de Cultura impulsa amb l'objectiu de potenciar "el desenvolupament artístic" i un projecte d'internacionalització que vol ser "una empenta" perquè els músics que ja tenen una trajectòria al darrere puguin fer el pas decisiu per a la seva internacionalització, tal com ha posat en relleu la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. Es tracta d'una nova ajuda que es podrà sol·licitar a partir d'aquest dimecres i que compta amb una dotació de 40.000 euros.

Tal com ha detallat Bonell, són conscients que han establert unes bases per a aquesta ajuda "exigents" però ha afegit que volen ser "ambiciosos" i per això, entre altres requisits, s'ha fixat que els músics o grups que optin a aquest ajut han de tenir al darrere dos treballs discogràfics de llarga durada (un mínim de set cançons i trenta minuts) i un mínim de 30 concerts fora d'Andorra fets en els darrers tres anys.