La Coordinadora vol que Govern actuï d'ofici contra 'la trampa del fill'

La Coordinadora per un Habitatge Digne ha fet públiques avui les seves exigències per resoldre la coneguda com "la trampa del fill", un mecanisme que permet als propietaris expulsar als seus llogaters al·legant que un familiar directe ha d'entrar a viure a l'immoble que tenen arrendat. L'entitat ha demanat reunir-se amb la Ministra de la Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol i han emplaçat "als diferents grups parlamentaris del Consell General, que van aprovar La llei de mesures d’estímul i d’estabilitat del mercat d’arrendament d’habitatges, a revisar els aspectes que mencionem. Convidant-los a fer-nos aplegar les esmenes i comentaris oportuns.

El grup ha recordat que la llei actual no contempla que s'hagi de justificar el parentiu corresponent de la persona que suposadament ha d'entrar al pis ni explica l'antelació mínima amb la qual s'ha d'avisar perquè tingui efecte el procediment. D'altra banda, la coordinadora lamenta que la llei permet als grans propietaris expulsar a l'arrendatari al·legant que vol fer servir aquell immoble com un negoci per a un familiar. D'igual manera, la legislació no fa distinció entre grans i petits propietaris i molts grans propietaris, empren fraudulentament l'excepció per llogar el pis a un preu major a l’actual, explica el comunicat.

Per aquestes raons, el grup d’afectats per la “Trampa del fill”, ha presentat l'esmena de substitució completa al Punt 4.b) de l’Article 2 de la Llei 24/2023, del 28 de novembre, mesures d’estímul i d’estabilitat del mercat d’arrendament d’habitatges, o a la llei que doni continuïtat a les seves mesures. A més, es demana que aquesta esmena passi a ser l’Article 42 bis de la Llei Llei 15/2022, del 23 de maig, de text consolidat d’arrendaments de finques urbanes, garantint la continuïtat de les exigències una vegada finalitzades les pròrrogues previstes a la Llei. Entre les mesures que demanen es contempla que el ministeri d'Habitatge s'encarregui d'obrir d'ofici una investigació per comprovar que tots els motius que al·legui el propietari són reals. Les reformes proposades també contemplen que la cessió de l'habitatge hagi de ser, com a mínim, de 5 anys al familiar a qui va dirigit el pis.

A més, la coordinadora ha incidit també en la necessitat que s'apliquin sancions als propietaris que siguin enxampats utilitzant aquesta trampa i que, a més de les sancions que contempla la llei, els càstigs hagin de venir acompanyats de les indemnitzacions pertinents a la part arrendatària.