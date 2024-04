Castigat per la mascareta

Negar-se a usar la mascareta en temps de pandèmia també era motiu de sanció al centre penitenciari de la Comella. Un intern va ser sancionat per no dur-la i va acabar recurrent el càstig a la Batllia, disconforme amb la mesura. No se li va donar la raó en primera instància i va recórrer a la sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia que ha confirmat la sanció al pres. Un càstig que no haurà de complir perquè ja és fora de la presó un cop superada la condemna.

Els fets van passar el 16 de març de 2021, quan el pres no va fer ús de la mascareta que s’havia d’utilitzar amb motiu de la pandèmia del SARS-CoV-2, durant l’activitat de pati al centre penitenciari, ni havia respectat la distància de seguretat, contravenint així la normativa aplicable i les directrius donades per la direcció del centre penitenciari.

A l’home se li va imposar una sanció de privació de fer trucades telefòniques durant set dies naturals, o bé tres dies efectius destinats a aquestes comunicacions, com a responsable d’una falta molt greu de l’article 50.c) de la Llei qualificada penitenciària, consistent en la desobediència a les ordres rebudes d’autoritats i funcionaris en l’exercici de les seves funcions.

El Superior manté la sanció perquè no hi havia “cap dubte que, en la data en què es van produir els fets que s’imputen al recurrent i amb motiu de la pandèmia, la utilització de mascareta era obligatòria per a totes les persones d’edat igual o superior a vuit anys, tant en la via pública, com en espais tancats d’ús públic i en espais oberts, sens perjudici d’haver de mantenir-se una distància interpersonal de seguretat mínima d’un metre i mig”.

Afegeix que “en l’àmbit específicament penitenciari, estava vigent la instrucció de la direcció del Departament d’Institucions Penitenciàries de 25 de gener de 2021, que obligava a utilitzar la mascareta quirúrgica fora de la cel·la i en qualsevol activitat, amb la particularitat de que, durant l’activitat de pati, els interns s’havien de retirar de la resta a una distància mínima d’1,5 metres, quan es volgués fumar”.