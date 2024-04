Arrestada a la frontera francesa amb 0,6 grams de cocaïna

La policia ha informat que ha detingut a dues persones no residents: una dona de 28 anys arrestada a la frontera amb França amb 0,6 grams de cocaïna, i una altra dona, de 31 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per alterar el document d’experiència laboral amb la finalitat d’obtenir el permís de residència i treball.