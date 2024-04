Formacions de sensibilitat cap a les persones amb discapacitat intel·lectual

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Sensibilitzar els professionals que treballen amb infants amb discapacitat intel·lectual. Aquest va ser l’objectiu de la xerrada que ahir va realitzar el servei de suports als centres educatius Progrés, de la fundació privada nostra senyora de Meritxell, als monitors de menjador que treballen per l’associació de pares i mares d’alumnes de l’escola andorrana (AMPAEA).

La formació, que es va dur a terme a l’escola andorrana d’Escaldes-Engordany i va comptar amb la participació d’una trentena de monitors de menjador de les diferents escoles andorranes del país, va anar a càrrec de la responsable de Progrés, Agatha Moya, i de la coordinadora del servei, Clàudia Call.

Moya va comentar que l’objectiu de la xerrada, a banda de sensibilitzar, també va ser donar a conèixer la Fundació. “Hem explicat els trets generals de l’entitat, els diferents serveis i també la col·laboració de Progrés amb els centres educatius” va manifestar la responsable de l’àrea formadora.

A més, durant la sessió es van tractar diferents conceptes en relació amb l’atenció a la discapacitat, com són, per exemple, el retard en el desenvolupament, la inclusió educativa o la discapacitat intel·lectual. En la xerrada també va haver-hi temps per la cura al vocabulari i es va debatre sobre aquelles paraules que actualment estan en desús. “Hem donat exemples sobre quin és el llenguatge o el vocabulari més idoni en certs casos” va concloure Moya.