Els taxistes de l’ATI proposen una única app

detail.info.publicated Dolors Moreno Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Associació de Taxistes Interurbans continua intentant que el col·lectiu funcioni amb una única aplicació mòbil que els faci més forts en l’adaptació a les noves tecnologies i que sigui més facilitadora per als clients. Els problemes endèmics de divisió del col·lectiu l’han disgregat en associacions i en eines de contacte diferents, però l’ATI advoca per la unitat i ara planteja un model que permeti la integració individual de cada taxista, al marge de l’associació a la qual pertanyi o si treballa per lliure.

Taxistes de l’ATI han començat a fer contactes amb companys després que l’empresa Taxitronic –que gestiona els taxímetres dels professionals– els hagi fet “una proposta tipus” a la qual cada conductor es podria adherir a títol individual. Ara mateix, l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA) i l’ATI tenen apps diferents per funcionar i “amb una sola aplicació, els més beneficiats som els taxistes”, defensa Armand Godoy, integrant de la segona entitat. Els usuaris tindrien una única eina per demanar un taxi a cop de mòbil en un moment en què també han de competir amb el model VTC que a Andorra capitalitza CityXerpa i que opera d’aquesta manera. La proposta que tenen és “molt senzilla, molt entenedora” i és la que estan traslladant als companys per determinar si hi ha prou quòrum per tirar-ho endavant.

Godoy va indicar que un dels problemes que tenen ara és que l’aplicació que usen no està sincronitzada amb el llum que indica si estan o no ocupats. La conseqüència és que els vehicles van amb el llum verd de lliure encara que duguin passatge i que això causa desconcert en els clients. “Et diuen que han vist passar dos o tres taxis amb el llum verd i que no s’han aturat”, lamenta Godoy. Això es resoldria amb la iniciativa que volen posar en marxa i que, òbviament, depèn del suport que rebi.

La resposta de l’ATA, que és l’associació amb més recorregut i la majoritària dintre del sector, ha estat fins ara que qui volgués unió se sumés al col·lectiu. L’ATI confia que la fórmula proposada pugui trencar entrebancs després que els últims intents per aconseguir treballar plegats hagin acabat en fracàs. El 2019 i el 2021 fins i tot s’hi va implicar el Govern, però tampoc es va trobar l’acostament. L’ATI insisteix que, pel volum actual del sector –hi operen 65 llicències–, el més congruent és que tinguin les mateixes eines per treballar.