La ruta a Palma no es farà els mesos d’estiu i tornarà al desembre

La manca de garanties per fer els paquets necessaris de vols i aconseguir vendre’ls deixa sense segona part a l’estiu l’èxit de la prova pilot d’aquest hivern de la línia amb Palma. “Es treballa perquè de cara a la tardor sí que hi hagi aquesta connexió aèria des de l’aeroport d’Andorra-la Seu i que tingui certa continuïtat, de tal manera que es faci també l’hivern i l’estiu vinent”, va expressar el secretari d’Estat de Transports i Mobilitat, David Forné.

El secretari d’Estat va fer èmfasi que, de cara a aquest estiu, “amb tan poca antelació”, les companyies ja tenen les reserves de les aeronaus i que només podien oferir avions en algun dia concret, però que van “convenir” amb el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, “que no era convenient” aquesta solució. Per tant, la intenció és que a la tardor ja es pugui operar una línia regular que es perllongui a l’hivern i que es faci també a l’estiu, tot i que s’ha de decidir quina pot ser la proposta de cara a la primavera. Pel que fa a l’estiu del 2025, Forné va assegurar que hi haurà “la dotació pressupostària” perquè es puguin fer els vols, mentre que per a la primavera es decidiran les propostes en concurs.

Pel que fa a la desitjada tercera línia, després de Madrid i Palma, el secretari d’Estat va recordar que “el Govern té uns diners destinats” a les línies de Palma i de Madrid, a les quals destina 800.000 euros, aproximadament. A més a més, Forné va mostrar el desig de Govern d’ampliar les destinacions i va avançar que “una que seria interessant d’implantar seria la de París”, però va recordar que “estaríem parlant de molts més diners” dels que es destinen a Madrid, concretament “un milió i escaig”.

LA VINYETA, A MOBILITAT

Forné va concretar que de moment l’executiu ha mostrat la seva predisposició a implantar la vinyeta, tal com ja es va evidenciar la setmana passada en la presentació del projecte de llei de creixement i habitatge, i va refermar que de moment aquesta proposta se centra en l’àmbit turístic. Tot i això, a ell “personalment” no li semblaria “malament” que aquesta recaptació anés destinada a mobilitat, però també va manifestar que és una qüestió que no és competència seva.