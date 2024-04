Montaner exigeix que Xavier Espot convoqui una qüestió de confiança

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les escletxes de la futura llei d’habitatge i de creixement sostenible es van fent més grans amb el pas dels dies. Després d’una sessió de control a l’executiu en què més de la meitat del temps se’l va cruspir la qüestió i totes les seves derivades –inversió estrangera, turisme i, fins i tot, immigració–, els partits polítics encara busquen cops d’efecte. Així ho vol fer la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, que considera que el cap de Govern ha de convocar una qüestió de confiança “en cas que no hi hagi un canvi de rumb”, ja que, segons al·lega la mateixa consellera general, “s’ha de tenir en compte el descontentament de la cambra inclús a casa de DA i CC”. En cas contrari, Montaner avisa que buscarà els tres consellers restants que li falten al seu grup parlamentari per tramitar una moció de censura a Espot.

Montaner defensa els arguments d’acord amb els articles 128 i 129 del reglament del Consell General, els quals informen que la qüestió de confiança ha de ser presentada pel cap de Govern mitjançant un escrit a Sindicatura, la qual l’acceptaria a tràmit i es convocarien una deliberació, una votació i un debat amb els diferents grups parlamentaris. Si no fructifiqués aquesta demanda, la líder d’Andorra Endavant es recolza en els dos articles previs, el 126 i el 127, específics de la moció de censura, els quals indiquen que “ha de ser presentada almenys per una cinquena part dels consellers generals”, és a dir, sis, tres menys dels que té a la cambra el grup d’Andorra Endavant.

LITIGI AMB COSTA

La Fiscalia va sol·licitar un canvi de data per al judici de la consellera general amb Ferran Costa pel presumpte delicte de revelació de secrets, el qual s’ha anticipat una setmana, fixant-se en el 10 de juny, precisament quan hi ha el debat d’orientació parlamentari. Tanmateix, Montaner va informar que està treballant per dur el tema la setmana vinent davant la Comissió Europea per fer-li arribar el dossier del seu cas, que considera una persecució a la responsabilitat del càrrec polític que ostentava.