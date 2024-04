L’ocupació dels hotels durant la temporada d’hivern va ser del 71%

detail.info.publicated Roger Saladrigues Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Satisfacció a la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) per l’ocupació obtinguda durant la temporada d’hivern. Els establiments associats a aquesta entitat han tancat el període de més demanda turística al país amb una mitjana d’ocupació del 70,91%. El balanç que en fan és positiu, sobretot per com va arrencar la temporada, ja que al principi va nevar poc. Segons l’afiliació, enguany hi ha hagut 124 dies esquiables.

“Depèn de moltes coses, però si mirem els altres anys estava al voltant del 70% i sí que s’han complert les expectatives”, va valorar Jordi Pujol, director de la Unió Hotelera d’Andorra. El que pot fer variar alguns punts percentuals són les precipitacions en forma de neu i també en funció de com caiguin els dies festius. Enguany la temporada va començar amb poca neu i des de la UHA reconeixen que en principi això els va fer patir, però, tot i això, es van mostrar contents sobre com s’ha acabat desenvolupant. “Tal com va començar la temporada estem satisfets”, va detallar Pujol, que també va voler agrair-ho a les estacions d’esquí perquè “per la poca neu caiguda han fet una bona feina”. L’afectació més gran pel que fa a les reserves va tenir lloc entre el pont de la Puríssima i les festes de Nadal, així com després de Reis fins a l’època de Carnaval. Tal com expliquen des de la UHA, això hauria estat per la manca del terreny innivat.

La millor xifra es va aconseguir entre després de Sant Esteve i cap d’any, en què es va assolir el 89,24%. L’ocupació total durant les festes de Nadal va ser del 76,87%. Enguany la Setmana Santa va arribar a final del mes de març i encara amb les pistes obertes, gràcies a la gran nevada de principi del mateix mes. Una situació que es va fer palesa i que els recintes hotelers van agrair, atès que hi va haver un 84,49% de les habitacions plenes, mentre que la Pasqua del 2023 només es van omplir el 73,45%, segons dades de la UHA. “La Setmana Santa ha sigut bona, ha vingut força gent”, va remarcar el dirigent.

En comparació amb la temporada d’hivern de l’any passat, l’ocupació ha caigut en menys de dos punts percentuals, concretament l’1,16. Durant el curs 2022-2023, el percentatge que va registrar la UHA es va situar en el 72,07% amb 136 dies esquiables. Aquest fet l’atribueixen a un factor diferenciador, ja que en aquell període es va recuperar la plena normalitat després de la covid i hi havia persones que feia dues temporades que no esquiaven, tal com va especificar la Unió Hotelera.

De cara a l’estiu, la previsió creuen que pot ser bona. “Les tres primeres setmanes d’agost són molt fortes i el juliol cada any sumem més, el Cirque du Soleil hi ajuda. També veiem que puja la primera setmana de setembre”, va comentar el dirigent de l’associació. També el pont de Sant Joan va pujant i solen treballar bé. El problema ve aquesta primavera, ja que és de les temporades més fluixes. “A la primavera vas tenint gent, sobretot excursionistes que venen a caminar, però el mes de maig està pràcticament desert”, va afirmar Pujol.