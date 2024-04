La IA s’inclou al premi d’investigació històrica

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els requisits per poder optar al premi Principat d’Andorra d’investigació històrica, atorgat pel Consell General, preveuen l’ús de la intel·ligència artificial (IA) en la confecció d’una o de diverses obres, sempre que es referenciï la menció expressa de la frase o el mot que s’ha fet servir per utilitzar l’eina. Així ho va especificar la comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports ahir en roda de premsa presentant les novetats per participar en la pròxima edició. Algunes d’aquestes inclouen un nou jurat format per professionals especialitzats en història moderna i contemporània, així com impulsar la promoció de l’esdeveniment al web del Consell General, al del Cercle de les Arts i les Lletres i al BOPA. Les noves mesures serveixen per assolir més participació ciutadana.