La Fundació Meritxell forma a monitors de menjador sobre la discapacitat intel·lectual

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell ha impartit avui una xerrada dirigida als monitors de menjador que treballen per l’Associació

de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola Andorrana (AMPAEA) "per sensibilitzar-los sobre les persones amb discapacitat", segons concreta el centre. La formació s’ha impartit a l’Escola Andorrana d’Escaldes i ha comptat amb una trentena de monitors de menjador de diferents escoles andorranes. La xerrada ha anat a càrrec de la responsable de l'àrea 'Progrés', Agatha Moya, i de la coordinadora del servei, Claudia Call. Moya ha explicat conceptes amb relació a l’atenció a la discapacitat, com per exemple el retard en el desenvolupament, la inclusió educativa o la discapacitat intel·lectual i també el vocabulari adequat en aquests casos. La xerrada ha servit per donar a conèixer la tasca de la Fundació com a entitat.