Exhaurits els permisos per als temporers

En només deu dies s’han exhaurit les 390 quotes d’autoritzacions de treball i residència que estaven destinades als temporers. El Govern n’havia previst inicialment 300, amb una ampliació del 30% si ho exigia la demanda, com així ha estat, majoritàriament per part de la restauració, que necessita mantenir molts dels treballadors per donar servei aquest estiu.

A més, aquesta era una última oportunitat per consolidar la residència a Andorra, ja que només s’exigia que demostressin quatre mesos a la mateixa feina. El nou reglament fixa que els treballadors extracomunitaris hauran d’acreditar de nou una experiència professional demostrable d’un mínim de quatre anys en la mateixa activitat laboral que pretenen desenvolupar a Andorra per passar de la quota de temporada a la quota prorrogable.

Respecte a l’exigència d’haver de presentar els penals tot i haver estat treballant al Principat, fonts del ministeri d’Interior van comentar ahir que és un punt que estableix la llei i que no tan sols s’ha de pensar en persones extracomunitàries, sinó que també hi ha comunitaris que poden desplaçar-se al seu país i han pogut cometre algun delicte penal.

És per aquest motiu que els demandants han hagut de presentar de nou tota la documentació exigida pel servei d’Immigració, inclosos els antecedents penals. Les autoritzacions s’han donat per rigorós ordre de petició, sense excepcions.

En paral·lel, i donada la desestacionalització del sector dels serveis a Andorra, el Govern treballa en una nova quota de temporada per a l’estiu vinent, que els empresaris preveuen que serà reduïda, atesos els problemes d’habitatge i la intenció de frenar l’increment de la població. Molts argentins han tornat al seu país. Altres han buscat ofertes a Grècia, Malta o Portugal.