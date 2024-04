Controlat un home per tenir 2.100 paquets de tabac de contraban al cotxe

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia va informar de la detenció dimecres al vespre d’un home de 50 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac. Els agents del cos de seguretat el van controlar a Santa Coloma, a la parròquia d’Andorra la Vella, amb 2.100 paquets de tabac valorats en prop de 7.760 euros que duia amagats al seu vehicle particular.

Segons va informar la policia, el detingut en duia 2.000 repartits en quatre caixes al maleter del cotxe i 100 més en una bossa. A més, després d’escorcollar-lo, els agents van descobrir que portava a sobre 1.350 euros en efectiu.