Tor es desplaça a Xipre per tractar la relació amb la UE

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, s'ha desplaçat en viatge oficial a Xipre per estrènyer les relacions bilaterals i tractar l'acord d'associació amb la UE. La visita ha servit per a signar un memoràndum d'entesa, juntament amb el ministre d'Afers Exteriors xipriota, Constantinos Kombos. Segons el Govern, aquesta entesa té l’objectiu d’incrementar el nivell de cooperació, "en especial, en àrees clau com ara l’intercanvi d’experiències i de bones pràctiques en temes europeus i multilaterals, la innovació i el turisme sostenible".

En termes d'acostament a Europa, Tor ha compartit la situació de l’acord d’associació explicant les delegacions que es troben en el procés tècnic de validació final del text. Per la seva banda, Kombos ha ressaltat "que l’acord serà beneficiós per a totes les parts". Altres dels temes tractats són els reptes en matèria de creixement sostenible i l'intercanvi d'informació sobre energies renovables per mitigar els efectes del canvi climàtic. L’alcalde de Nicòsia, la capital de l'illa mediterrània, i la presidenta del Parlament també han rebut a la ministra, que ha pogut conèixer de primera mà el funcionament de les institucions del país.