La temporada d'hivern tanca amb un 70,91% d'ocupació als hotels

L'ocupació als hotels durant la temporada d'hivern tanca amb un 70,91%. Ho ha comunicat la unió hotelera aquest matí i ha definit el resultat com a "satisfactori, tenint en compte que ha estat una temporada curta i marcada pel retard de les nevades". Els festius assenyalats com Nadal, Reis, Carnaval i els caps de setmana s'han salvat amb solvència, segons ha apuntat l'organització.

En comparació amb la temporada 22/23 la unió hotelera ha apuntat un factor diferenciador, "com va ser la de plena normalitat després de la Covid i hi havia persones que feia 2 temporades que no esquiaven".