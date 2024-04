El premi d'Investigació Històrica acceptarà obres fetes per la IA

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els requisits per a poder optar al premi Principat d’Andorra d'Investigació Històrica, atorgat pel Consell General, contemplen l'ús de la intel·ligència artificial (IA) en la confecció d'una o de diverses obres, sempre i quan es referenciï la menció expressa de la frase o el mot que s'ha fet servir per a utilitzar l'eina. Així ho ha especificat la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports avui en roda de premsa presentant les novetats per a participar en la pròxima edició. Algunes d'aquestes inclouen un nou jurat format per professionals especialitzats en història moderna i contemporània, així com impulsar la promoció de l'esdeveniment al web del Consell General, al del Cercle de les Arts i les Lletres i al BOPA. Les noves mesures segueixen la línia dels objectius d'assolir més participació ciutadana i una major qualitat de les obres presentades.

El premi atorga un reconeixement de 10.000 euros al guanyador i hi poden optar treballs d’investigació científica, que estiguin escrits en català, que siguin inèdits i originals i que siguin centrats en la recerca històrica sobre Andorra. El termini per presentar els treballs finalitza el 14 de setembre, que s’han d’adreçar al Cercle de les Arts i de les Lletres, i el jurat estarà format per Queralt Solé, doctora en història contemporània per la Universitat de Barcelona, Marc Conesa, especialista en les societats rurals i de muntanya de l’època moderna, Lídia Arbués, responsable de l’Arxiu Nacional d’Andorra, i el darrer guardonat amb el premi, Carles Gascón.