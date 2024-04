Pere Pastor instrueix la policia en l’atenció a les víctimes

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia va acollir ahir al matí a la sala d’actes del despatx central la conferència Els drets humans i la relació amb la policia, a càrrec del jutge per Andorra al Tribunal Europeu de Drets Humans, Pere Pastor Vilanova. Es tracta d’una xerrada que recomanen els organismes internacionals i que el cos organitza periòdicament en el marc del pla de formació de la institució. De fet, no és la primera vegada que Pastor la imparteix. Tant ell com Josep Casadevall, qui també va ser jutge i vicepresident del Tribunal d’Estrasburg, han ofert amb anterioritat ponències centrades en aquesta matèria.

En la conferència, Vilanova va fer èmfasi en el paper de la policia com a garant i defensora dels drets humans. En aquest sentit, va exposar qüestions relacionades amb la protecció del dret a la vida, l’empatia i la cura de les víctimes i l’atenció humana, entre d’altres.