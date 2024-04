Nova data per al judici a Montaner pel ‘cas Costa’, just abans del debat d’orientació

La sala penal del Tribunal Superior va comunicar ahir a la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant el canvi de dates del judici que s’ha de celebrar per l’acusació del fiscal, que demana dos anys de presó i dos d’inhabilitació per la revelació de secrets i per atemptar contra el dret a la intimitat del llavors president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, el qual va retirar la querella tot i que el procés continua per l’acció de la Fiscalia.

Carine Montaner ha acollit la modificació del calendari amb sorpresa i certa preocupació, ja que les dates que proposa el tribunal són el 10 i 11 de juny, un dia abans de l’inici del debat d’orientació política, que se celebrarà entre el 12 i el 14 de juny, segons va acordar dimarts passat la junta de presidents.

Fonts properes a la presidenta d’AE van indicar ahir que es demanarà al tribunal un nou canvi de dates perquè, d’una banda, les proposades ahir interrompen la preparació de la seva intervenció política en un dels debats més important al Consell General i, de l’altra, també limiten la preparació de la seva declaració a la vista oral. Segons les mateixes fonts, el fiscal va comunicar que va demanar el canvi de dies i ha estat el Superior qui ha fixat les noves dates. Montaner, probablement, sol·licitarà un nou canvi.

El Superior ha acceptat la declaració dels testimonis que presenta Montaner: Roser Suñé, que era la síndica general en el moment dels fets, i els exconsellers generals liberals Marc Magallon i Sílvia Ferrer. L’origen del procés és un complement salarial que percebia Ferran Costa, aleshores president del grup liberal, i que va ser conegut per la política laurediana per un error de la CASS, que li va lliurar la informació.

Montaner sempre ha sostingut que mai va fer-ne ús fora de l’àmbit parlamentari i que únicament va voler posar sobre la taula que en un moment de pandèmia i de rebaixa salarial, Costa cobrava un suplement del seu partit provinent de diners públics.

El fiscal considera revelació de secrets les dades sobre el complement salarial, que qualifica d’informació reservada.