L’ajut per cotxe es retalla un 25%

Els concessionaris respiren alleujats perquè el Govern va convocar ahir el pla Engega, uns ajuts per promoure la compra de vehicles elèctrics. Les empreses venedores de cotxes desitjaven que la publicació no s’allargués més enllà de l’estiu perquè en aquesta estació les vendes cauen bastant i després els ajuts s’acaben. Enguany el programa s’ha rebatejat com a pla e-Engega perquè es vol fomentar més específicament el vehicle elèctric i els híbrids endollables, per tal de “promoure l’estalvi, l’eficiència energètica i la descarbonització”, va assegurar Carles Miquel, director d’Energia i Transports. En aquest sentit, l’executiu ha decidit que no hi haurà ajuts per al desballestament dels vehicles de combustió. Alhora, es vol arribar al màxim de vehicles possible. Per fer-ho, s’ha rebaixat un 25% l’import que atorga l’executiu en comparació amb les subvencions del 2023.

Un vehicle carregant-se.Fernando Galindo

El pressupost del pla és el mateix que l’última edició, de 750.000 euros, però l’import destinat al propietari de l’automòbil serà inferior. Per exemple, l’any passat l’ajut atorgat per l’ens governamental per un vehicle totalment elèctric era de 8.000 euros i 1.000 euros els posava el punt de venda. Aquest any l’empresa concessionària continuarà aportant el mateix, però el Govern injectarà una quantitat més petita, de 6.000 euros. “Com que l’ajut és inferior, comptem que arribarà a més usuaris que optin a la subvenció”, va explicar Miquel. Un altre dels motius pels quals s’ha estipulat la mesura és perquè “abans s’obria la convocatòria el primer trimestre i a l’estiu estava pràcticament acabat, la nostra intenció és que es demori més en el temps i sigui més espaiat per a la gent que es vol comprar un cotxe a la tardor”, va comentar David Forné, secretari d’Estat de Transformació Energètica, Transports i Mobilitat. Tot i aquesta disminució de l’ajut, el Govern calcula que es podria arribar a subvencionar 140 vehicles, un augment de 25, ja que, segons dades facilitades per la secretaria d’Estat, l’any passat es va aconseguir subvencionar-ne 115. La contribució per un híbrid endollable d’emissió de 50 g/km serà de 3.000 euros, per exemple. Pel que fa a les furgonetes cent per cent elèctriques, la partida ha disminuït en gairebé 3.000 euros, atès que enguany l’administració farà una donació de 9.700 euros, pels 13.000 del 2023.

S’entregarà un ajut per persona física, tres com a màxim per a societats que justifiquin la necessitat d’aquests vehicles, i els concessionaris titulars d’una marca concreta podran gaudir d’un ajut per a vehicles de demostració. El termini pel qual el vehicle haurà de quedar en nom del propietari és d’un a tres anys. Per facilitar la demanda de l’ajut al comprador, el procés de sol·licitud s’ha millorat. D’aquesta manera, la persona sol·licitant haurà de demanar directament l’ajut a l’administració juntament amb el punt de venda. Fins ara ho feia directament l’empresa. Així, el sol·licitant podrà decidir si prefereix rebre directament la quantitat econòmica de l’ajut o que aquesta vagi dirigida al concessionari.

UN 15% D'AJUT ADDICIONAL PER REHABILITAR PISOS DE LLOGUER El Govern va presentar ahir el pla Renova, un programa d’ajuts per fomentar l’eficiència energètica en els habitatges. La partida és la mateixa que la de l’any passat, de dos milions d’euros, i enguany destaca la digitalització dels tràmits per facilitar la gestió. Els ajuts permetran sufragar entre un 20% i un 40% la instal·lació d’equips d’alta eficiència per a la producció de calor i d’aigua calenta, i per a la climatització de la calefacció. Un altre possibilitarà la instal·lació d’equips d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica i autoconsum, subvencionant el 40% de les obres, però amb un límit màxim de 6.000 euros. També hi haurà contribucions en l’aïllament de les llars amb un ajut del 20% per a la millora de l’eficiència energètica de les finestres i poder reduir el consum d’energia. Els percentatges es podran incrementar un 15% rehabilitant habitatges que es posin al mercat de lloguer.