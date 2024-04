Govern admet que els desajustos en el ROAT comprometen la seguretat del país

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una conseqüència que es deriva de “l’evident desajust” en el ROAT és un problema de seguretat ciutadana. El Govern admet “molta preocupació” davant d’aquest afer i afirma que està activant patrulles de policies per fer inspeccions. “Al gener ens vam adonar que pel ROAT teníem una ocupació del 50% quan les patronals del sector turístic anunciaven que estaven prop del 90%”, va comentar el ministre de Turisme, Jordi Torres, davant el Consell General, i va afirmar que “nosaltres estem posant tots els mitjans per poder entendre d’on prové”. Tanmateix, Torres va avançar que s’han dut a terme més de 240 controls a establiments hotelers i habitatges d’ús turístic (HUT) i que, de controls a peu de carrer aleatoris fets a establiments d’avinguda Carlemany o Meritxell, se’n van fer 115 i un 30% incomplien la normativa.

El president del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, va dubtar que el Govern no tingués cap responsabilitat envers el tema del registre de l’ocupació turística i es va mostrar molt crític amb la gestió de l’executiu de l’afer. “Govern no té cap responsabilitat, la tenen els hotels que no fan la seva feina o bé directament menteixen en no inscriure els turistes al ROAT”, va dir. Precisament va ser Baró qui va exposar que 1.733.820 de les pernoctacions van ser a casa d’amics, les quals entren en la suma total de 12 milions del 2023.

Tanmateix, Torres, que fa una setmana va criticar la poca recaptació que havien tingut de l’impost de la taxa turística –havien recaptat una mica més de la meitat dels 12 milions previstos en els pressupostos pel Govern–, va fer una “valoració positiva” d’aquesta. “La nostra previsió havia estat calculada amb les dades de pernoctacions de què disposàvem al departament d’Estadística”, va dir el ministre, que va argumentar que la valoració positiva pivota en dos motius. Per una banda, per la falta de queixes i reclamacions per part dels turistes, de la qual extreuen que “la comunicació dels empresaris i l’administració ha estat bona” i, per l’altra, per la bona predisposició del sector privat, que va ajudar a una “implementació ordenada”.

Torres va recordar que l’impost és finalista i això ha permès incrementar les partides pressupostàries destinades al ministeri. Per això, un 50% de la recaptació de la tasca es destina a Andorra Turisme i es dedica a diverses activitats, com ara el Campionat del Món d’esquí, el Campionat del Món de BTT o el ClassicAnd.