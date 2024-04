El fons de jubilació guanya 35 milions al març

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El fons de reserva de jubilació ha tancat el mes de març amb un augment de 35 milions d’euros respecte als diners que hi havia a la guardiola de les pensions a final de febrer, que eren 1.690,3 milions. Segons les dades publicades pel fons de reserva de jubilació, a 31 de març hi havia 1.725,09 milions a la guardiola de les pensions. És una xifra rècord que supera en més de 55 milions d’euros els diners que hi havia al fons a final d’any, que eren 1.669,69 milions.

Respecte al posicionament de la cartera, té en renda fixa i monetària el 61,6% dels diners i en renda variable, el 30%. El 8,4% restant està en altres actius.

L’evolució de la renda fixa segueix marcada per les expectatives d’evolució de la política monetària per part dels bancs centrals i que actualment esperen les primeres baixades de tipus d’interès a l’estiu, segons ha informatel fons de reserva. La rendibilitat de la cartera ha estat d’1,61% al març i acumula un 2,84% en l’any. Els índexs de referència en renda variable han pujat un 3,89% i els de renda fixa un 1,13% durant el mes. L'entitat ha apuntat que la rendibilitat acumulada a llarg termini supera la inflació andorrana, com estableix l’objectiu marcat per la llei.