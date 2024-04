detail.info.publicated AGÈNCIES

"Hem arribat a la conclusió que és massa arriscat, que no es podrien fer els paquets necessaris per vendre aquests vols amb totes garanties", D'aquesta manera ha confirmat el secretari d'Estat de Transformació Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, que els vols a Palma no es duran a terme aquest estiu. Forné ha remarcat, però, que es treballa perquè de cara a la tardor sí que hi hagi aquesta connexió aèria des de l'aeroport de la Seu i que tinguin "una certa continuïtat", de tal manera que es facin també a l'hivern i a l'estiu vinent. El secretari d'Estat de Transports i Mobilitat ha reiterat que els diners que s'han pogut 'estalviar' aquest any pel fet que els vols a Palma hagin tingut un cost zero faran que aquesta partida es destini a cobrir els vols de la tardor i es pensa que els de l'hivern es puguin autofinançar amb l'explotació que faci la companyia que els operi. De cara a l'estiu 2025 ha "assegurat" que hi haurà "la dotació pressupostària" perquè es puguin fer els vols i el que faltaria definir és si també hi haurà aquests vols a la primavera, una qüestió que s'haurà d'acabar de definir dins el concurs que es tiri endavant.