El concurs dels equips antiincendis de la Batllia s’haurà de resoldre de nou

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern haurà de resoldre de nou el concurs del contracte per al manteniment d’equips de protecció contra incendis i de seguretat física de la seu de la Justícia. Així ho ha dictat la sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia en una sentència que confirma íntegrament la resolució de la Batllia que obligava l’executiu a dirimir de nou l’adjudicació. El Govern va presentar un recurs contra la decisió de la Batllia que el Superior ha desestimat.

Al concurs es van presentar dues empreses i els fets es remunten al 2022, quan la societat que no va rebre l’adjudicació va interposar una demanda contra el Govern, en què impugnava l’acord del 20 d’abril d’aquell any, que va desestimar el recurs formulat contra l’adjudicació definitiva del contracte per al manteniment d’equips de protecció contra incendis i de seguretat física de la seu de la Justícia. La secció administrativa del Tribunal de Batlles va estimar la demanda, anul·lant les resolucions impugnades, amb retroacció del procediment a fi que es dictés una nova resolució degudament motivada.

Segons s’indica a la resolució del Tribunal Superior, la sentència apel·lada ha considerat que l’adjudicació no està degudament motivada, pels motius que exposa en relació amb els criteris de valoració dels mitjans humans i tècnics i de la capacitat organitzativa de les empreses licitadores. Disconforme amb aquesta fonamentació, el Govern va impugnar la sentència sobre la base de l’ampli marge de què disposa per decidir quina és l’oferta més avantatjosa, i, més en concret, va considerar que l’informe tècnic que ha servit de base a l’adjudicació està suficientment justificat pel que fa als criteris que es discuteixen.

La sala, entre altres arguments, assenyala que, en primer lloc, convé cridar l’atenció sobre la necessitat que els plecs de clàusules administratives particulars continguin una descripció suficientment detallada dels criteris sobre la base dels quals s’ha de resoldre el procediment selectiu. També indiquen que “és evident la importància d’una adequada motivació de les decisions sobre l’adjudicació d’un contracte, que han d’explicitar suficientment els motius de la resolució”.

La sala afegeix que “com més genèrics siguin els criteris d’adjudicació, més detalladament s’haurà de motivar la decisió, per tal d’allunyar qualsevol sospita d’arbitrarietat”.