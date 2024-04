La cessió afectarà els pisos sense declarar d’estrangers

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“El que han de fer aquelles persones que evadien fiscalment i que amb aquesta evasió fiscal compraven pisos és declarar-los i pagar els impostos corresponents”, va manifestar el cap de Govern, Xavier Espot, en la sessió d’ahir de preguntes a l’executiu al Consell General. Espot va recordar que “han tingut molt temps per regularitzar aquests béns” i va situar en el llindar mínim dels tres anys aquells pisos buits sense activitat en els comptadors elèctrics perquè entrin, després d’un procés “garantista” i en què “no justifiquin la manca d’activitat”, dins de l’anomenada cessió d’ús temporal i obligatòria. Espot va titllar d’“aberrant, des d’un punt de vista econòmic i social” tenir un pis buit, i va afegir que la mesura “no afecta el dret de propietat ni cap dret internacionalment reconegut, i tampoc és una expropiació forçosa”.

El debat es va introduir a la cambra arran de la pregunta del conseller general de Concòrdia Pol Bartolomé sobre l’estat de l’avançament del paquet de mesures que el Govern va llançar en el projecte de llei d’habitatge. Des de Concòrdia es va valorar la “valentia” de les línies mestres de la futura llei exposades fa una setmana, tot i tenir “sensació de frau” per l’avançament de la llei abans de tenir el text definitiu legislat. “Sembla que ens hàgim despertat d’una letargia, sembla que es comença a definir la visió de país i això ens alegra”, va afirmar el president del partit, Cerni Escalé. Més diferent va ser l’opinió del president del PS, Pere Baró, que va criticar que el seu partit “ve proposant aquestes mesures des del 2012”, i també l’anunci previ al text, a la qual cosa el cap de Govern va respondre que “volem explicar l’acord abans del tràmit parlamentari”, i va recordar que “Govern té la capacitat d’iniciativa legislativa”. Espot també va atacar el PS i AE per haver donat llum verda a la cambra a les propostes de la majoria de tirar endavant les iniciatives necessàries perquè una part dels habitatges d’ús turístic i els pisos buits retornessin al mercat de lloguer.

Tanmateix, el cap de Govern va explicar que s’està treballant en una proposta de proposició de llei per tenir un registre de la propietat privada i la seva mà dreta i número dos, la ministra Conxita Marsol, també va tenir temps de dir-hi la seva respecte de l’Institut Nacional d’Habitatge (INH), després de la dimissió del seu director, Josep Maria Pla, quinze dies enrere. “Hem de reconèixer que hem anat massa de pressa”, va manifestar Marsol, després de recordar que l’institut només té tres anys de vida, i al qual vol dotar de millores en el funcionament, sigui per donar-li més eines o per determinar millor les seves funcions. Per això, Marsol va obrir la porta a modificar la llei de la parapública i a escoltar les propostes dels diferents consellers perquè, per exemple, “el fons d’habitatge no ha funcionat”. La ministra va avançar que les persones ja es poden inscriure a la bossa dels pisos de preu assequible.