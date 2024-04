Andorra, el país europeu amb més llars connectades

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El 99,5% de les llars (un 96,9% l’any 2021) disposen d’accés a internet. El percentatge d’accés a internet és lleugerament més elevat a les llars amb més d’un membre, amb estudis secundaris o superiors, entre els 16 i els 55 anys i amb ingressos mensuals superiors a 3.000 euros. El 0,5% (3,1% l’any 2021) de les llars no disposen accés a internet. Aquestes llars estan constituïdes, majorment, per un únic membre (unipersonals), on l’edat dels seus membres és d’entre 56 i 74 anys i on els ingressos mensuals de la llar són inferiors a 3.000 euros. Cal destacar que el nombre de llars sense accés a internet és menor que l’any 2021, especialment en els col·lectius citats. Segons les dades fetes públiques ahir pel departament d’Estadística, el 96,1% (98,4% el 2021) de les persones enquestades que diuen disposar d’internet a casa tenen connexió a internet mitjançant fibra òptica.