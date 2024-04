detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner ha demanat al cap de Govern, Xavier Espot, que presenti una qüestió de confiança davant del Consell. Montaner ha apuntat al descontentament general de la cambra "inclús a casa DA i Ciutadans Compromesos" com a motiu pel qual Espot hauria de presentar la qüestió de confiança.

En cas que Espot no fes ús d'aquesta eina, Montaner podria buscar suports per presentar una moció de censura, que necessita l'aprovació de 6 consellers com a mínim.