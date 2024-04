Amenacen un veí amb una pistola després de robar en un restaurant

Dos joves de 19 anys van passar a disposició judicial, acusats de robar diners en un restaurant, amenaçar un home i agredir-ne un altre. La policia va informar que els nois van ser detinguts a Santa Coloma poc després d’haver accedit a l’establiment trencant el vidre d’una de les portes, poc abans de dos quarts de dues de dimecres. Un empleat que es trobava a l’interior del local, que ja estava tancat, va veure els arrestats i va sortir per demanar ajuda i va cridar l’atenció als joves quan va veure que manipulaven la caixa enregistradora.

Els joves van fugir i un veí que havia presenciat els fets els va seguir a peu “fins que un d’ells l’hauria encanonat amb una pistola, que simulava una arma de foc real”, explica el cos de seguretat. Els agents van seguir el recorregut dels implicats en ser alertats dels fets i van trobar un martell que haurien fet servir per entrar al restaurant i una pistola d’aire comprimit. La policia indica que els joves estaven amagats i van ser localitzats i detinguts minuts després, i que el robatori hauria estat d’unes monedes de la caixa. Estan acusats de presumptes autors de delictes contra el patrimoni, la llibertat i la seguretat col·lectiva.

La policia indica que abans del robatori al restaurant un dels nois hauria agredit un home a la zona de Prada Ramon, a Andorra la Vella.

DETINGUT UN HOME PER FURTAR UNA FURGONETA

Un home de 28 anys va ser detingut com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva, contra el patrimoni i contra la funció pública, després d’haver furtat una furgoneta d’una benzinera d’Andorra la Vella la matinada de dilluns passat, mentre el xofer pagava el ple del carburant. L’home es va endur el vehicle en direcció cap a Sant Julià de Lòria. Els agents de la policia el van localitzar minuts després a Auvinyà, però el conductor va fer cas omís als senyals dels agents, va accelerar per tal de fugir i es va iniciar una persecució a gran velocitat per la carretera de la Rabassa i la de la Peguera, fins al camí dels cortals de Llumeneres, on es va acabar aturant en una pista de terra molt estreta en un punt on ja no podia continuar la seva fugida. L’home va donar positiu en la prova de drogues al volant.



Finalment, dimecres al matí en un aparcament d’Arinsal, un altre jove de 19 anys va ser detingut pels agents del cos de policia amb cinc pastilles d’èxtasi, 2,8 grams de cocaïna, 4,3 de ketamina i algunes porcions d’LSD.