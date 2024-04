Zaplana va ingressar 5 milions al país a través d’un testaferro

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

A la tercera sessió del judici del cas Erial, Joaquín Barceló, amic des de la infància de l’expresident de la Generalitat Valenciana i exministre del PP Eduardo Zaplana i considerat pels investigadors com el seu testaferro, va confessar que va obrir un compte al Principat i hi va ingressar cinc milions d’euros a petició de Zaplana. A part, va afirmar que a Andorra ell només hi tenia una societat pròpia, malgrat aparèixer en diverses. Barceló va destacar que els cinc milions li va donar un dels acusats: “Em va dir que eren diners de Zaplana i jo els havia de portar a Andorra i donar-los a una persona intermediària que s’encarregava dels negocis al país.”

L’acusat durant les declaracions va confirmar que ell era el testaferro de Zaplana i va manifestar que “em va demanar que m’encarregués dels seus diners perquè ell estava en política i ho vaig fer. M’ho va demanar com a favor i al principi ho vaig veure lícit”, i va afegir que “m’he sentit utilitzat”.

L’operació Erial és una investigació judicial per presumptes delictes de blanqueig de capitals, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d’influències i frau en la contractació duta a terme pel jutjat d’instrucció número 8 de València. L’operació es va fer pública el 22 de maig del 2018. En aquesta va ser detingut l’expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana.