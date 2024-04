Vet a la llauna ‘estimulant’

Els estudiants del país van alçar ahir la veu durant el 22è Consell General de joves, debatent sobre diverses qüestions rellevants per a la comunitat i que afecten directament les seves vides i futures oportunitats. Un dels punts més destacats de la jornada va ser la proposta de prohibir la venda de begudes energètiques als menors d’edat, a causa dels riscos que presenten per a la salut i l’abús que es fa d’aquestes substàncies. Malgrat la divisió d’opinions, la majoria va votar a favor d’aprovar la proposició de llei per regular la venda d’aquests productes per conscienciar els joves dels seus perills. Astrid Rieger, alumna de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp, va destacar que aquestes substàncies “suposen un greu problema per a la salut”, afegint que “contenen components com la cafeïna o la taurina, que provoquen insomni i descontrol en el desenvolupament neuronal i físic dels consumidors més joves”. En canvi, va haver-hi alumnes que van manifestar el seu desacord amb la proposta al·legant que aquesta norma podria “augmentar la delinqüència entre els joves”, ja que d’una manera o una altra aquests aconseguirien comprar les begudes. Per això, van considerar que la solució podria ser dur a terme xerrades de sensibilització a les escoles.

En un altre front, es va discutir la reforma de l’horari escolar per reduir la jornada lectiva de set hores a sis i així permetre una millor conciliació entre l’educació, la feina fora de les aules i les activitats extraescolars. Aquesta proposta va rebre un suport significatiu, ja que molts estudiants van expressar la seva frustració amb l’actual rigidesa horària i van destacar la importància de fomentar la flexibilitat i la productivitat dels alumnes. Abril Gómez, del col·legi Mare Janer, va expressar la seva frustració per la manca de temps, subratllant la importància d’adaptar l’educació a les necessitats dels alumnes.

A més, es va aprovar una iniciativa per facilitar la vida dels esportistes a les escoles, adaptant els horaris dels alumnes federats als seus programes d’entrenament. Aquesta mesura busca incentivar el bon rendiment esportiu i acadèmic dels alumnes esportistes, tot donant-los l’oportunitat de destacar tant a l’àmbit educatiu com en el món de l’esport.

El Consell dels joves serveix com a espai de debat i decisió on s’aborden temes clau per millorar la vida dels joves del país, des de la protecció de la seva salut fins a la promoció de l’equilibri entre l’educació, l’esport i altres activitats.