S’activa la fallida de la societat que explotava la clínica Dorsia

La Batllia ha decretat la cessació de pagaments i fallida de la societat Consultori Mèdic PG, que explotava la franquícia de la clínica d’estètica Dorsia fins que va tancar l’estiu passat, deixant deutes i a l’estacada alguns pacients. L’edicte publicat ahir al BOPA determina que l’empresa està privada “definitivament del dret d’explotar tot comerç per si mateixa o per persona interposada, així com dirigir, administrar o controlar una empresa comercial individual o social”, fixa la data de cessació de pagaments i fallida als 18 mesos anteriors a la resolució judicial i nomena l’administració judicial que s’haurà de fer càrrec del procediment a partir d’ara. El primer tràmit és que els creditors tenen ara trenta dies hàbils per lliurar a la saig encarregada d’aquesta administració judicial els justificants que acreditin les quanties que la societat en fallida els deu per tal que pugui procedir a la verificació i fer-ne la relació.

La resolució de la fallida també nomena “controlador” del procediment el Govern. L’executiu està entre els perjudicats perquè mai va poder cobrar un crèdit tou que havia atorgat a l’empresa en el marc del programa d’ajuts per la pandèmia. El crèdit fregava els 114.000 euros.

Afectats són també un reguitzell d’usuaris que van pagar per tractaments que no els van arribar a fer mai. El departament de Consum va instruir algunes queixes i va intentar mitjançar amb els responsables de la societat, però la gestió no va servir de res. L’última informació facilitada per l’executiu al respecte apuntava que s’obriria un expedient sancionador a la societat i que als afectats que no havien rebut resposta per part dels responsables del centre mèdic (14) els quedava la via de la reclamació judicial. Un grup va acudir a un advocat, però ho va deixar estar després que no els donessin gaires garanties d’èxit per la situació econòmica per la qual passava l’empresa. Almenys una pacient ha guanyat un plet als tribunals, però no ha cobrat per la insolvència de la societat.

El tancament de la clínica també va revelar els problemes amb la matriu, que va informar que no tenia cap relació amb l’antiga franquícia des del setembre del 2022, quan no es va renovar el contracte que els lligava. No obstant això, la clínica seguia lluint els rètols que la identificaven amb Dorsia. En el marc de la fallida se subhastaran els béns que hagi pogut deixar.