Quinze detinguts per alcoholèmia i drogues en la Setmana Santa

La policia va detenir quinze persones per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues durant la campanya de Pasqua, que es va allargar des del 25 de març fins al 7 d’abril. En aquest període es van efectuar uns 260 controls.

Del total dels detinguts, set van ser arrestats per positius d’alcoholèmia, cinc per tòxics i tres més per positius tant d’alcohol com de drogues. Tres d’aquestes persones es van veure implicades en accidents de trànsit, dos amb danys materials i un amb ferits. Aquest últim es tracta de l’autor de l’atropellament múltiple que va tenir lloc a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella la matinada del 29 de març passat. Del total de persones detingudes, la gran majoria residents al país, deu són homes i cinc, dones.

Pel que fa a les taxes d’alcohol, sis han estat positius d’entre 0,87 i 1,20; tres més d’entre 1,21 i 1,60, i, finalment, una darrera, la més elevada, ha estat de 3,33.

ES PRETÉN EVITAR ACCIDENTS

Les campanyes contra l’alcohol i les drogues al volant pretenen millorar la seguretat a les carreteres i reduir la sinistralitat, amb la finalitat de dissuadir i prevenir conductes de risc amb l’objectiu de frenar els accidents. Al mateix temps, esdevenen una eina per insistir en la importància de no barrejar alcohol o drogues amb la conducció, perquè fer-ho pot comportar conseqüències molt greus, tant per a les persones que consumeixen com per a la resta d’usuaris de la xarxa viària.

La policia advoca pel consum zero de begudes alcohòliques i drogues per evitar, sobretot, que s’hagin de lamentar danys personals, que poden ser irreparables.