Prudència dels partits amb les possibles responsabilitats polítiques

La compareixença dels màxims dirigents de la CASS va deixar sensacions diferents entre les formacions polítiques malgrat citar-se en la següent comissió d’enquesta, de la setmana vinent, en la qual tots els grups tenen encomanat presentar una llista de compareixents. No obstant això, entre alguns partits sobrevola la idea d’una eventual responsabilitat política en la negligència de la parapública, tot i coincidir la majoria en la prudència i esperar per extreure’n conclusions.

Cerni Escalé, President de Concòrdia “A la comissió haurem d’esbrinar quin era el coneixement del Govern en totes les actuacions”

Judith Casal, Presidenta parlamentària del PS “És prematur parlar de responsabilitats polítiques. Falta infomació”

“Penso que és prematur parlar de quines són les responsabilitats polítiques, a la comissió d’enquesta tindrem la possibilitat de fer comparèixer totes les persones que han conegut aquesta situació al llarg dels anys i entendre quin era el coneixement del Govern en totes les actuacions”, va expressar el president de Concòrdia, Cerni Escalé. El mateix parer va mostrar la presidenta parlamentària del Partit Socialdemòcrata i també presidenta de la comissió de seguiment i sostenibilitat de les pensions, Judith Casal, que també parla de “prematuritat” quant a possibles responsabilitats polítiques, tot i avisar que “encara falta continuar treballant la informació i això és el que es farà a la comissió d’enquesta”.

Jordi Jordana, President parlamentari de DA “S’ha de ser més curós amb quines vinculacions es fan amb certes afirmacions”

Carine Montaner, Presidenta d’AE “Cal que el Consell General tingui una còpia de l’informe per veure què ha passat”

Des de la majoria, el president parlamentari de Demòcrates, Jordi Jordana, admet que s’hagi de fer control al Govern tot i que ells també tenen el dret de manifestar la posició –en els mateixos termes que els seus dos companys– que s’han llançat “acusacions prematures, com que a l’agost Govern ja ho sabia tot. Hem d’esperar al desenvolupament i ser més curosos amb quines vinculacions fem amb certes afirmacions”. Precisament també va comentar aquest fet el liberal Víctor Pintos, per a qui aquest fet, el de la trucada de la CASS a Afers Socials a l’agost per informar de la casuística sense entrar en detalls, no va passar desapercebut.

Víctor Pintos, Conseller no adscrit “Hi pot haver responsabilitat, però no s’hauria de treure’n rèdit poolític”

“En el marc de la compareixença d’ahir es va dir que des de l’agost hi havia un coneixement grosso modo de la revisió de les pensions i hi pot haver responsabilitat política”, va dir Pintos, tot i matisar que no hi ha constància documental ni traçabilitat de la trucada. A més, va afegir que en aquest afer “no s’hauria d’intentar treure rèdit polític” i va avisar que a la comissió d’enquesta “no som qui per jutjar, això ho ha de fer la Fiscalia”.

La presidenta d’Andorra Endavant, per la seva banda, va manifestar que “no havia après res de nou en la compareixença” i es va queixar de la Llei de protecció de dades que evita que el Consell General tingui una resposta completa a les demandes d’informació. “Caldria tenir una còpia de l’informe per veure què ha passat. Sempre tenim el mateix problema a nivell del Consell General amb la protecció de dades i el Consell General ha de tenir tota la documentació”, va dir Montaner.

ESCLARIR ELS FETS

Si una idea comparteixen tots els partits polítics és la voluntat d’esclarir tots els fets ocorreguts en el si de la parapública amb les compareixences d’individus que han tingut, al llarg dels anys, relació directa amb la CASS. “No és cap secret que portarem gent de l’àrea de pensions, de projectes o de l’equip directiu”, va dir Jordana.