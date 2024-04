detail.info.publicated Víctor González / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA) ha alertat avui a la tarda de les conseqüències negatives d'un possible "efecte mirall" en altres parròquies de la revisió del POUP d'Ordino. Josep Duró, president de l'entitat, ha assegurat que els propietaris estan "molt preocupats" per les "amenaces" creixents al dret a la propietat privada i a la seguretat jurídica. Duró ha afirmat que la voluntat dels propietaris és "conservar la terra" i transmetre el patrimoni que, en molts casos, els ha estat llegat de fa segles, a les generacions futures. El tresorer de l'APTA, Jordi Cerqueda, per la seva part, ha acusat el Govern d'actuar de manera improvisada en matèria d'urbanisme, sense planificar i prenent mesures "que cauen del cel". "No saben cap on van. Actuen a base de decrets", ha afirmat amb relació a les darreres mesures proposades per l'executiu.

El pròxim dimarts a tres quarts de set de la tarda l'APTA organitzarà una trobada oberta a tots els propietaris del país a la sala de la Consòrcia del Centre de Congressos d'Andorra la Vella. En la reunió es presentarà l'estudi encarregat pels propietaris sobre la revisió excepcional del POUP d'Ordino, que entre altres aspectes n'avalua l'encaix amb la Llei del Sòl.