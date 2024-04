Mor el vianant atropellat per una moto la setmana passada

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El vianant que va ser atropellat per una motocicleta el passat 2 d'abril a l'avinguda Tarragona ha mort a l'hospital Sant Pau, de Barcelona. L'home, de 63 anys i resident, va ser donat d'alta poques hores després de l'accident, ja que aparentment es trobava bé, però posteriorment va tornar a l'hospital de Meritxell perquè sentia molèsties, segons han informat fonts properes al cas. A l'hospital van realitzar-li un TAC i van decidir traslladar-lo a Barcelona, on finalment va morir ahir a la nit, tal com han apuntat les mateixes fonts. Es desconeix si la causa de la mort està relacionada amb l'accident i s'haurà de realitzar l'autòpsia del cos a Barcelona abans de traslladar-lo.

L'accident es va produir a l'alçada del número 95 de l'avinguda Tarragona a voltants de les 6 de la tarda, quan l'home que ha acabat morint va intentar creuar la carretera indegudament i una motocicleta no va poder evitar-lo i el va atropellar, segons han explicat fonts policials.