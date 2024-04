Marsol aposta per modificar la llei de l'INH

Amb l'objectiu de millorar el funcionament de l'institut nacional d'habitatge, Marsol ha obert la porta a modificar la llei de la parapública. La ministra creu que el fons d'habitatge no ha funcionat i aposta per donar més eines o determinar millor les seves funcions. "Hem anat massa de pressa", ha dit la ministra, després de recordar que l'institut només té tres anys de vida i en un moment en què hi haurà canvis a direcció després de la dimissió del seu director la setmana passada.

La ministra també ha volgut recordar que la disminució del 30% del pressupost de la parapública aquest any es deu al fet que , en l'exercici anterior, només es va executar un 49% del total pressupostat, menys de 400.000 euros dels 800.000 previstos. "En cap cas s'ha volgut minvar de recursos a la institució", ha dit Marsol.