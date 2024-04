El Govern “no tolerarà” els abusos laborals

El Govern té constància de les presumptes pràctiques abusives que una empresa va realitzar sobre uns treballadors peruans, però de moment no s’ha rebut cap denúncia formal al departament de Treball. Els empleats van arribar el país amb una oferta de feina al sector de la construcció, però un cop van arribar al Principat, la companyia els va deixar tirats. A més, prèviament van haver de pagar un bitllet d’avió més car, segons ha denunciat l’Associació de residents peruans. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, va explicar ahir a la roda de premsa posterior al consell de ministres que “pròximament” la ministra de Treball, Conxita Marsol, es reunirà amb Lorenzo Castillo, el president de l’entitat, per tractar les irregularitats que estarien experimentant els seus compatriotes. Casal va recordar que el Govern sempre ha estat molt a sobre d’aquestes situacions i que ha arribat a posar sancions a aquelles companyies que han dut a terme pràctiques abusives. El portaveu de l’executiu va comentar que ho seguiran de prop i que “si s’ha d’obrir un expedient o imposar una sanció, ho farem, com hem fet en el passat, perquè és un tema que ens ocupa i que evidentment no podem tolerar ni permetre a casa nostra”.

La situació d’aquests peruans és molt complicada, ja que ara mateix viuen dels diners que els envien els familiars des del seu país d’origen. Castillo va explicar que una desena de persones es van posar en contacte amb ell per denunciar la situació, però el responsable de l’associació peruana va avisar que podien ser molts més, concretament prop d’una cinquantena. És per aquest motiu que l’executiu vol seguir de prop el cas i conèixer amb més detall la situació dels residents arribats d’aquest estat sud-americà i no descarta aplicar sancions a l’empresa.

L’executiu també va anunciar durant el consell de ministres l’aprovació del conveni de concertació de 16 places del servei de rehabilitació funcional per a menors de 65 anys amb la clínica geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar. El servei té com a objectiu atendre les persones que requereixen recuperació funcional intensiva, com també de control i alleujament de símptomes per haver patit episodis que produeixen incapacitat funcional o malalties cròniques degeneratives o de llarga evolució. Els usuaris podran tenir 120 dies de sessions, ampliables segons la valoració mèdica. Tal com va comunicar Casal, el cost mensual d’aquest servei és de 2.713,60 euros, dels quals una quantitat de 1.140 euros els finançarà la CASS i 936,64 euros l’ens governamental. La resta de les despeses aniran a càrrec de l’usuari, que seran 636,96 euros.

CONVOCATS ELS AJUTS DE TERCER CICLE

El consell de ministres va aprovar la convocatòria dels ajuts de tercer cicle per a aquelles persones que estan a la fase inicial dels estudis de doctorat. Les sol·licituds es podran presentar fins al 14 de juny i es dotarà una partida de 16.200 euros per any.

ATORGADA LA BECA EUA

El docent de segona ensenyança Dídac Tomas Invernon rebrà la beca pel curs d’Estudi dels instituts dels Estats Units d’Amèrica. El professor es desplaçarà a la Universitat de Montana.