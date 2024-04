El Govern forçarà la cessió dels pisos buits des de fa tres anys

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una de les mesures que contempla el projecte de llei pel creixement sostenible i el dret de l'habitatge que el Govern va anunciar la setmana passada és la cessió de pisos buits de manera obligatòria al mercat de venda o lloguer, tot i que únicament als que estiguin desocupats en els darrers tres anys en el moment que s'aprovi la Llei. La gestió pot quedar a mans de la propietat si així ho requereix. En cas contrari, és quan el Govern demanarà la cessió obligatòria. L'Executiu ha precisat el requeriment del termini a través d'una publicació a les xarxes socials recordant la bateria de mesures per a la nova Llei.

Altres dels aspectes que es contempla en matèria d'habitatge i inversió estrangera són la construcció de pisos a preu assequible a la Borda Nova, on s'està construint 44 vivendes i està previst construir-hi un segon bloc, la limitació d'adquirir un màxim de dos immobles per a no residents i residents de menys de 2 anys, així com el tancament de l'atorgament de llicències de pisos d'ús turístic amb una revisió cada tres anys. El cap de Govern, Xavier Espot, va fixar com a objectiu disposar d'uns 1.500 pisos de lloguer en tres anys.