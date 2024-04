Govern convoca els ajuts pel pla e-Engega i el Renova

El govern dotarà d'una partida de 2,75 milions d'euros pels ajuts dels programes Renova i e-engega. Pel primer, destinat a millorar el parc immobiliari en eficiència energètica, la partida serà de 2.000.000 d'euros, mentre que per la compra de turismes elèctrics serà de 750.000 euros. Es tracta de les mateixes quantitats que l'últim any.

La novetat és que el Renova incorpora una digitalització dels tràmits, ja que fins ara no estava disponible aquesta opció. Tot s'havia de fer amb papers i presencialment. En canvi, l'e-Engega enguany no hi haurà ajuts pel desballestament d'un vehicle de combustió tradicional.

Els dos programes estan pensats des d'un punt de vista d'acció climàtica. Tots dos aposten per l'estalvi energètic, el foment de les energies renovables, l'eficiència energètica i la reducció de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle amb l'objectiu d'arribar a la neutralitat de carboni el 2050.