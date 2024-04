Espot creu que és més intervencionista congelar lloguers que cedir pisos buits

"No pot ser que Govern tanqui els ulls davant una realitat des de fa 15 anys", ha dit el cap de Govern, Xavier Espot, en la sessió de preguntes a l'executiu. Espot ha defensat les mesures del projecte de llei d'habitatge i ha remarcat que hi ha un sistema "garantista" abans no s'arribi a la cessió temporal i obligatòria d'ús, a més de considerar que la mesura de la congelació del preu de lloguer és un atemptat més gran contra la propietat privada que la cessió dels pisos buits.

Concòrdia, a través de la veu de Pol Bartolomé, ha valorat la "valentia" de les línies mestres de la futura llei exposades fa una setmana tot i tenir "sensació de frau" per l'avançament de la llei abans de tenir el text definitiu legislat. "Governar és complicat, si adoptem mesures més valentes, enfadem als lobbies econòmics del país", ha argumentat Espot, que també ha carregat contra el PS i Andorra Endavant per la decisió "precipitada" de sortir del grup de treball d'habitatge. "S'han de plantejar si volen ser part de la solució o del problema", ha expressat. El cap de govern també ha manifestat que el lloguer turístic ha incidit negativament en el residencial i ha avançat que s'està treballant en una proposta de proposició de llei per tenir un registre de la propietat privada.