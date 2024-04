Els comuns aliens a DA se senten marginats

La futura llei d’habitatge i creixement sostenible ja està fent parlar molt. Al Govern li està caient una pluja de crítiques no tan sols pel contingut, sinó per les formes, retrets que tenen l’origen en partits que no es troben a la majoria.

Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria són tres parròquies amb una població important i un sector immobiliari de molt pes. Els tres cònsols van coincidir a retreure a l’executiu l’absència de comunicació i haver-se assabentat de mesures tan contundents després de la roda de premsa del cap de Govern, Xavier Espot. Sergi Gónzalez, molt breu, va lamentar que la informació “és la de la pàgina web de Govern”. El conseller d’Habitatge de la capital, Marc Torrent, està analitzant-la i en els pròxims dies la ministra d’Economia i Habitatge, Conxita Marsol, “ens explicarà els detalls del projecte”.

Rosa Gili, Cònsol d’Escaldes “No he vist la llei, però pel que he pogut llegir toca qüestions de les nostres competències”

Més contundent es va mostrar Rosa Gili, per a qui s’ha fet un projecte de llei “sense consultar-ho amb unes institucions que són importants. No he vist la llei, però pel que he pogut llegir toca qüestions que també tractem dins de les nostres competències, com ara els allotjaments turístics, les plusvàlues i, en general, la política urbanística i d’ordenament del territori”. La cònsol va remarcar que entre el Govern i el Consell General hi ha una interlocució fluida, i cal més comunicació amb els comuns. “Ara tot depèn de la voluntat de les persones, de la relació que tinguis amb els ministres”, va apuntar.

Cerni Cairat, Cònsol de Sant Julià “Tot i que fallin les formes, cal recordar que els comuns estan disposats a col·laborar”

Cerni Cairat va mantenir un discurs similar. Tot i destacar que el comú lauredià està obert a col·laborar, va mostrar-se decebut per la falta de comunicació en un afer “que ens afecta”. Cairat va esmentar l’impost de transmissions patrimonials (ITP), “que incideix sobre les finances comunals” i, especialment, va incidir a recordar que en matèria d’habitatge, “tot i que fallin les formes”, els comuns estan disposats a col·laborar.

Els tres cònsols van preferir no fer valoracions més aprofundides sobres les mesures fins que disposin del projecte de llei.

Maria del Mar Coma, cònsol d’Ordino, va defensar la necessitat d’adoptar mesures davant una problemàtica “molt sensible i sobre la qual la ciutadania esperava una resposta”. Coma va admetre que havia estat informada pel Govern i la majoria, i va reconèixer que decisions com la dels allotjaments turístics tenen poca repercussió a la parròquia.

També ahir Andorra Endavant va moure de nou fitxa i va anunciar la seva predisposició a anar al Tribunal Constitucional, per a la qual cosa necessita el suport d’altres consellers –cal una cinquena part de la cambra parlamentària i ara per ara només sembla factible el suport del PS. En un comunicat, el grup parlamentari expressa el desig d’anar a la justícia si el Govern no rectifica la seva trajectòria i no elimina les mesures considerades excessivament intervencionistes i contraproduents.

El partit liderat per Carine Montaner insisteix en les “conseqüències nefastes” dels principis de la nova llei plantejada pel Govern, que qualifica de susceptible de girar-se contra els seus objectius inicials, i també subratlla que la llei infringeix el dret a la propietat, la qual cosa justificaria llavors una acció judicial.