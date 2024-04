Mas destaca els programes de detecció de càncer precoç a Xipre

Helena Mas, s’ha desplaçat aquesta setmana a Xipre per participar en la 10a Reunió de petits països de la Regió europea de l’OMS. Durant la seva intervenció, Mas ha exposat l’aposta d’Andorra pels programes de detecció precoç de càncer de mama i de còlon i recte i la importància

que aquests tipus de programes siguin de caràcter poblacional i gratuïts per evitar barreres d’accés entre els ciutadans. Pel que fa als reptes de futur en aquesta matèria, Helena Mas ha explicat que des del Ministeri s’està analitzant i treballant per desenvolupar cribratges per a altres tipus de càncer i així avançar en la detecció precoç d’aquesta malaltia al Principat.

La Iniciativa dels petits països, creada el 2013, és una plataforma que permet a onze estats membres de la Regió Europea de l'OMS amb una població de dos milions d’habitants o menys (Andorra, Xipre, Estònia, Islàndia, Letònia, Luxemburg, Malta, Mònaco, Montenegro, San Marino i Eslovènia) col·laborar per tal d’abordar problemes comuns i compartir experiències per tal de millorar la salut de les seves poblacions.