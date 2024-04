La coordinadora de l'habitatge demana posar un preu màxim als pisos

Les mesures que va implementar Govern sobre l'habitatge "continuen sent insuficients, es tracta d'un avenç, però, entre les accions no s'inclouen una que considerem, primordial: una regulació dels preus amb un límit màxim establert". Així ho ha explicat la coordinadora de l'habitatge a través d'un comunicat. La coordinadora ha apuntat que l'habitatge no pot estar subjecte al mercat lliure i que el Govern hauria d'intervenir per fixar un topall als preus com ja fan altres països veïns com Espanya.

L'entitat ha afegit que la cessió de pisos buits és quelcom que portaven reclamant des de feia temps, però que des de l'executiu "han d'assegurar que siguin a preu assequible", continuant amb la idea que el Govern intervingui sobre el mercat immobiliari.

En definitiva, des de la Coordinadora creuen que el paquet de mesures és "un pas endavant", però que encara queda molta feina per fer i tot i que "es fan passos, es queden curts i no es resol el principal problema que és la pujada de preus de lloguer i la dificultat per accedir a un pis".