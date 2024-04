Canvis en el concurs pel salt de corda

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú de Canillo ha posat en marxa el procés per contractar una empresa que s’encarregui de l’explotació de l’activitat del salt de corda al pont tibetà aquest estiu. Segons un edicte publicat ahir al BOPA –text que n’esmena un d’anterior de convocatòria del concurs per adjudicar el servei–, l’empresa haurà de subscriure una pòlissa d’assegurances que garanteixi una responsabilitat mínima de dos milions d’euros per danys corporals, amb un sublímit per víctima no inferior a 200.000 euros. L’import serà el mateix per danys materials, “sense causes d’exclusió ni limitacions de garantia”, segons detalla l’edicte. Per danys immaterials consecutius, la xifra s’enfila a un milió d’euros. El salt de corda serà una de les novetats més destacades de la temporada.

El concurs estableix que el concessionari “assumirà tots els riscos, inclòs per pèrdues, incendi, deteriorament, robatoris, i qualsevol que pugui afectar l’espai cedit en concessió, el servei, materials i béns d’equip”. També assumirà, continua, “els riscos que afectin el servei a realitzar i de la responsabilitat civil que, enfront del comú, de tercers o dels propis treballadors del concessionari pugui derivar-se de la realització dels seus actes”.

A més, l’edicte recorda que el comú “no serà mai responsable, sota cap concepte, de les faltes del concessionari, ni dels danys, desperfectes o pèrdues que es puguin produir en els béns del propi concessionari per qualsevol esdeveniment previsible o imprevisible, inclosos els casos de força major”.

Arran de la modificació de l’edicte de convocatòria del concurs, s’allarga la data de lliurament d’ofertes, fixada inicialment en el pròxim dimarts 16 d’abril, al 7 de maig a les dotze del migdia. Mitja hora més tard s’obriran els plecs al comú.

Com és habitual en aquest tipus de projectes, l’edicte preveu que l’incompliment de les obligacions del concessionari en ordre a la concertació i vigència de la pòlissa d’assegurança obligatòria, serà “causa d’immediata rescissió del present contracte, sense perjudici de la responsabilitat civil i penal en què hagi pogut incórrer el concessionari i de l’obligació que, en tot cas, l’abasta d’indemnitzar tots els danys i perjudicis que se’n derivi”.