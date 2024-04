Andorra Telecom i Bomosa recapten 8.314 euros per a la Creu Roja

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La botiga solidària de la Creu Roja ha rebut aquest dijous el xec de la campanya d'Andorra Telecom i Bomosa, on amb les donacions dels clients de l'empresa de telecomunicacions, s'han pogut recaptar de 8.314 euros. Així doncs, la responsable de patrocinis d'Andorra Telecom, Inés Martí, ha expressat la seva gratitud en vers els col·laboradors que han aportat 0,50 euros per "una causa tan necessària i tan important". Enguany, és el primer cop que s'adhereixen a la campanya engegada l'any 2020 per Bomosa i la Creu Roja, de la qual extreuen una valoració molt positiva. En conseqüència, Martí ha afirmat que continuaran "apostant per a aquesta iniciativa, que a poc a poc va guanyant adhesions i hem de fer esforços per donar-la a conèixer una miqueta més". En aquest sentit, el director general de la Creu Roja, Jordi Fernández, ha incidit en l'estabilitat del nombre d'usuaris del recurs, el qual s'ha aturat en 165, i queda molt lluny de les 450 persones totals de l'any 2023. "L'aportació pot arribar a cobrir 62 persones, per això és tan important" ha explicat.