Unicef engegarà una campanya de captació de socis per ampliar recursos

Unicef Andorra engegarà durant el 2024 una campanya de captació de nous socis per ampliar la base de suport i recursos de l’ONG per poder realitzar i expandir les activitats humanitàries i els projectes de desenvolupament. Tal com va quedar palès en l’assemblea ordinària de socis i sòcies del comitè nacional d’Andorra per a l’Unicef, celebrada dilluns passat, la campanya buscarà no tan sols augmentar el nombre de col·laboradors, sinó també fomentar un compromís a llarg termini amb els valors de l’organització. A més, es durà a terme un sopar de gala benèfic on s’entregaran els Premis Unicef Andorra 2023.