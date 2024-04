Una trucada permet localitzar el jove perdut

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La família havia tingut l’últim contacte amb el jove desaparegut dilluns pels volts de la una del migdia i els cossos d’emergència el van localitzar sa i estalvi ahir a les deu del matí. Un final feliç per a una desaparició que la policia va qualificar d’“inquietant”, i que va derivar en un ampli dispositiu de recerca del noi de 26 anys resident a Encamp i que se sol·licités la col·laboració ciutadana difonent fotografies i un descriptiu de la roba que possiblement duia.

Una trucada del jove al seu pare va ser determinant per culminar la localització. Havia tingut el mòbil apagat, situació que havia afegit preocupació i neguit a la falta de notícies, però ahir al matí va engegar l’aparell per comunicar-se amb el progenitor, que justament estava en aquell moment al centre de comandament que havien organitzat policia i bombers –en la recerca també van participar agents de circulació– a prop del Complex sociocultural d’Encamp. La trucada va permetre activar la geolocalització i concretar-ne la ubicació per anar-lo a buscar.

El moment que el jove és rescatat pels bombers.Fernando Galindo

El jove va ser rescatat pel cos de bombers en una zona muntanyosa de la parròquia encampadana, a la zona del Solà. Els efectius de salvament s’hi van desplaçar en helicòpter per accedir al punt que es trobava, ja que es tractava d’una zona de difícil accés, segons va informar la policia. Immediatament, se’l va traslladar a l’hospital per verificar el seu estat de salut, ja que havia passat tota la nit a la intempèrie amb temperatures baixes, però aparentment el jove estava en bones condicions i es trobava plenament conscient al moment del rescat. L’hospital va declinar donar més informació a posteriori. Al seu torn, els bombers van explicar que la zona on va ser localitzat era on habitualment anava a caminar i a fer esport.

Les tasques de recerca es van posar en marxa a les 23.30 hores de dilluns, quan la família va denunciar que feia hores que no tenia notícies del noi. En la recerca van participar la policia –una vintena d’agents–, el servei de circulació d’Encamp i els bombers en diferents punts del país, amb el suport de gossos de rastreig i de l’helicòpter. El servei d’ordre va demanar, a més, la col·laboració dels serveis de circulació de la resta de parròquies. Al matí també es va optar per activar la col·laboració ciutadana, però poc després se’l va trobar sa i estalvi.