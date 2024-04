Concòrdia demana pel SAAS i el SIAD

detail.info.publicated REDACCIÓ

Arran de la presentació del Projecte de Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, Concòrdia ha entrat una pregunta urgent perquè l’executiu la respongui en la sessió de control prevista per a demà. El conseller general Pol Bartolomé ha demanat per l’estat d’avançament en què es troba dit projecte de llei. L’objectiu, apunta el grup, "és saber amb més concreció la solidesa de les propostes que ha avançat l’executiu".

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i consellera general, Susanna Vela, ha entrat una bateria de 12 preguntes escrites sobre els riscos naturals geològics i geotècnics. La consellera del PS ha recordat que el 28 de setembre de 2016 el Govern va aprovar una actualització de la cartografia de riscos sobre la perillositat per caiguda de blocs, esllavissaments superficials, grans moviments i corrents d’arrossegalls i ha preguntat quan està prevista una nova actualització, així com quines zones considerades sensibles arran de nous estudis de detall o generals s’han d’incloure en la cartografia.

A més, atenen l’opinió dels experts que el risc davant dels fenòmens naturals ha augmentat en els últims anys a causa de la forta expansió urbanística i ocupació del sòl en tot el territori andorrà, la consellera socialdemòcrata també ha demanat quina és la planificació del ministeri al respecte i quines solucions estan sent analitzades per evitar el despreniment rocós de la canal de Bonavista, al Solà d’Enclar d’Andorra la Vella, que va tenir lloc el passat 31 de març.

Vela també ha demanat pel seguiment i control de zones afectades per riscos naturals geològics i geotècnics i què es fa amb s’han vist afectats per episodis de fortes pluges i intenses ràfegues de vent. Pel que fa la prevenció, la consellera socialdemòcrata també sol·licita conèixer les accions i mesures que el Govern implementa en les zones de riscos naturals i geotècnics i quin és el pressupost destinades per dites actuacions en els darrers 10 anys.

Dubtes sobre el SAAS i el SIAD



El grup parlamentari de Concòrdia ha entrat una demanda d’informació per obtenir el detall de diverses dades sanitàries, així com del SAAS. En concret, la consellera general Núria Segués, ha demanat per les xifres de personal mèdic, incloses les diferents especialitats, i també administratiu del SAAS, al llarg de l’últim quinquenni. Alhora, Segués també vol conèixer l’evolució de les graelles salarials per a cada especialitat en el mateix període.

Finalment, Segués ha sol·licitat les dades actualitzades del SIAD, el Servei Integral d’Atenció a la Dona. En concret, es demana pel nombre de visites, la tipologia i el perfil de les usuàries, així com per al seguiment que s’ha fet en cas d’avortament. En aquest darrer cas, a més, es voldria disposar de la xifra d’interrupcions voluntàries de l’embaràs que hagin facilitat els diferents departaments de Salut dels països veïns.