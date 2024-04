Noves subvencions per a la digitalització empresarial

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

En el marc del programa de digitalització d’empreses (PDE), el Govern ha llançat amb la Cambra de Comerç un nou servei d’acompanyament en el desplegament de les iniciatives del Pla de Transformació Digital per part d’una empresa especialitzada. El PDE proposa un camí amb tres passes per millorar la maduresa digital de les empreses: omplir un qüestionari online gratuït per avaluar la maduresa digital del negoci. La segona passa per sol·licitar un assessorament digital personalitzat subvencionat fins a un 75% segons la mida de l’empresa, on un proveïdor especialista definirà un pla de transformació digital per al negoci en qüestió.

Finalment, es podrà demanar el nou servei d’acompanyament i, de forma paral·lela, disposar d’ajuts per finançar la implantació de solucions digitals a través de crèdits tous avalats per Govern.