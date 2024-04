Iniciativa per prohibir la venda de begudes energètiques a menors

detail.info.publicated Ag ÈNCIES

Els joves del país han tornat a fer sentir la seva veu aquest dimecres durant la celebració del 22è Consell General de Joves, una sessió que ha servit per debatre sis proposicions de llei treballades prèviament en comissió. Un dels punts que ha generat més debat entre els assistents ha estat la proposta de prohibició de vendre begudes energètiques als menors d'edat pels riscos que comporten per a la salut i l'abús que se'n fa per part d'alguns consumidors. També s'ha fet un clam per reduir les hores lectives a l'escola permetent que els alumnes puguin compatibilitzar l'educació obligatòria amb la feina que han de fer fora de les aules i les activitats extraescolars.

Sens dubte, la proposta de prohibir la venda de begudes energètiques als menors de 18 anys ha estat el punt que ha centrat la primera part del debat. L'alumna de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp, Astrid Rieger, ha posat en relleu que "el consum actual de begudes entre els menors d'edat suposa un greu problema per a la seva salut", ja que aquestes contenen components com la cafeïna o la taurina "que produeixen insomni i descontrol en el desenvolupament neuronal i físic dels consumidors més joves". En aquest sentit, ha apuntat que la venda d'aquests productes "cada vegada és més popular i no té cap mena de control al país". Per aquest motiu, s'ha proposat regular la venda d'aquestes begudes, incorporant sancions de fins a 4.000 euros per als establiments que ho facin, i conscienciar als joves dels riscos que tenen mitjançant xerrades als centres educatius.

La proposta ha comptat amb 12 vots a favor, 6 en contra i 10 abstencions. Els principals motius que han esgrimit els estudiants que no han estat a favor de la proposició de llei és que aquesta norma podria "augmentar la delinqüència entre els joves", ja que, d'una manera o una altra, aconseguirien comprar aquestes begudes en establiments del país o bé creuant la frontera i fent-ho a la Seu d'Urgell. És per això que alguns d'ells han apuntat que no és necessari establir una prohibició, tot i que sí que s'han mostrat a favor de dur a terme xerrades de sensibilització a les escoles.

L'altre punt de debat de la primera part de la sessió ha girat al voltant de la reforma de la metodologia educativa, formativa i horària per tal de reduir la jornada escolat de set a sis hores diàries per permetre que els joves puguin millorar la productivitat, especialment durant les darreres hores del dia, i compatibilitzar les classes amb les activitats escolars i els deures. En aquest cas, l'alumna del col·legi Mare Janer, Abril Gomez, ha expressat que "l'horari escolar no permet la flexibilitat necessària", la qual cosa "provoca menor rendibilitat i interès entre l'alumnat". Així mateix, ha advocat perquè els alumnes de batxillerat també puguin fer pràctiques en empreses, de la mateixa manera que fan els estudiants de Formació Professional, per tal de començar a tenir contacte amb el món laboral més aviat.

La proposició de llei també inclou una encomana al ministeri d'Educació de realitzar un estudi pedagògic per implementar la reducció del nombre d'assignatures obligatòries, ampliant el camp d'elecció de les optatives a partir de segon cicle de segona ensenyança "i fer sortides escolars més vivencials". També aposta per promoure visites de l'aula a professionals de diferents àmbits "per donar a conèixer les seves professions". La resposta de la resta d'estudiants ha estat positiva i gairebé tots s'han mostrat en la mateixa línia, la qual cosa ha afavorit que el projecte de llei hagi comptat amb 27 vots a favor i només 1 abstenció.

Lligat a l'educació, una altra de les proposicions de llei aprovades ha estat la relativa a facilitar la vida dels esportistes a les escoles flexibilitzant l'horari escolar d'alumnes federats per adaptar-lo als seus programes d'entrenament. Es tracta d'una proposta que estaria subjecta al rendiment esportiu i educatiu de cada alumne i que requerirà unes capacitats determinades per a optar-hi. Segons la resta d'alumnes, aquesta mesura permetria incitar als alumnes esportistes "a esforçar-se i treure millors notes perquè necessitarien aquest sistema per a practicar el seu esport". La proposició de llei ha sumat 25 vots a favor i 3 abstencions.